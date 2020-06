Luciano Hang conhece projeto do Aquarela Hamoa, bairro planejado onde a Havan será construída em Alta Floresta

Luciano Hang, proprietário do Grupo Havan, recebeu nesta segunda-feira, dia 08/06, a visita dos empreendedores do Aquarela Hamoa e reiterou seu compromisso de construir a Megaloja Havan em Alta Floresta. “Vamos fazer uma loja linda, maravilhosa, alegrando mais a cidade de Alta Floresta e toda a região”, disse Hang. Ele se posicionou em um vídeo gravado pelos empreendedores que estiveram em Brusque-SC visitando o centro administrativo da Havan, uma das grandes âncoras do bairro.

Participaram da visita, o diretor proprietário da JMD Urbanismo, Edilson Macedo, os proprietários da Arpini Empreendimentos Douglas Arpini, Rodrigo Arpini e Vanderlei Arpini, o proprietário da Imobiliária Celeste, Elcio Azevedo e Nilton Hang diretor responsável pela expansão das lojas Havan. “São 16 cidades ao redor e vamos levar emprego, alegria e principalmente desenvolvendo ainda mais esse estado do qual a Havan tanto gosta”, disse Luciano que emendou anunciando que Primavera do Lesta também receberá uma unidade de sua empresa.

A megaloja Havan de Alta Floresta estará em uma área de 29 mil metros quadrados, onde inicialmente serão edificados 9 mil metros quadrados. Sua localização é privilegiada e ficará de frente para a MT-208, ao lado do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). Serão mais de 100 mil itens comercializados, haverá estátua da liberdade, praça de alimentação e mais postos de emprego para a população.

Essa é mais uma grande âncora que reafirma sua presença no Aquarela Hamoa, onde já estão o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e o condomínio fechado horizontal Hamoa Resort Residencial. Futuramente serão construídas no bairro as novas sedes do Fórum, da OAB, da Promotoria de Justiça, da Defensoria Pública, da Clínica de Especialidades Médicas Aquarela Saúde e da Faculdade AJES.

O Aquarela Hamoa será assim uma nova centralidade urbana de Alta Floresta e em breve também contará com gestão administrativa que possibilitará maior segurança e uma orla de esportes e lazer completa pertinho da natureza e integrada a um belo lago contemplativo que está sendo completamente revitalizado.

Fonte: Assessoria