Casos confirmados de Covid-19 em MT já passam de 5 mil

Até a tarde desta quinta-feira (11.06), Mato Grosso tem 5.086 casos confirmados por Covid-19 em Mato Grosso, 163 óbitos.sendo as 10 mortes mais recentes pacientes das cidades de Rosário Oeste, Sorriso, Barra do Bugres, Várzea Grande, Porto Esperidião, Cuiabá e Tangará da Serra.

Dos 5.086 casos, há 174 internações em UTI e 148 em enfermaria; taxa de ocupação é de 74,7% para UTIs e de 18,1% para enfermarias.

Dentre os 20 municípios com maior número de casos de Covid-19, estão Cuiabá (1.463), Várzea Grande (436), Rondonópolis (391), Primavera do Leste (212), Tangará da Serra (194), Confresa (187), Sorriso (153), Lucas do Rio Verde (153), Sinop (131), Campo Verde (114), Barra do Garças (99), Nova Mutum (97), Pontes e Lacerda (81), Alta Floresta (68), Campo Novo do Parecis (56), Querência (55), Jaciara (54), Cáceres (54), Rosário Oeste (50), Sapezal (47) e Guarantã do Norte (47).

A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada no Boletim anexado ao final desta matéria.

Nas últimas 24 horas, surgiram 326 novas confirmações em Alta Floresta (25), Alto Araguaia (1), Alto Garças (4), Arenápolis (1), Cáceres (4), Campo Novo do Parecis (21), Campo Verde (10), Chapada dos Guimarães (1), Cotriguaçu (1), Cuiabá (96), Curvelândia (1), Diamantino (1), Guiratinga (2), Itiquira (2), Lambari D’Oeste (3), Lucas do Rio Verde (13), Nossa Senhora do Livramento (7), Nova Maringá (2), Nova Mutum (12), Paranatinga (1), Poconé (7), Porto Esperidião (18), Primavera do Leste (10), Querência (5), Ribeirão Cascalheira (1), Rondonópolis (31), Rosário Oeste (3), São José do Rio Claro (1), São José dos Quatro Marcos (1), Sapezal (1), Sinop (9), Sorriso (3), Tangará da Serra (3), Terra Nova do Norte (6) e Várzea Grande (19).