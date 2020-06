Bolsonaro promete reunião com mulher que aponta enxofre como a cura da COVID-19

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), prometeu agendar uma reunião de integrantes do Ministério da Saúde com uma apoiadora de 38 anos que diz ter a cura para o novo coronavírus. Segundo a mulher, que diz conversar com Deus desde os seis anos, o enxofreé a solução para a doença que já matou mais de 37 mil pessoas e infectou 700 mil no Brasil.

“Eu trouxe a cura do coronavírus e eu coloco a minha vida à disposição. Eu tenho 38 anos, sou mãe de três filhos e não estou aqui para brincar. Deus fala comigo desde os seis anos. Deus quer honrar esse país, Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nações. Não preciso que acreditem em mim, só preciso que ponham à prova. Podem injetar o vírus em mim, eu assumo todas as responsabilidades”, disse a mulher ao presidente.