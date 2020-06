TIRO E QUEDA 05/06/2020

“O silêncio dos bons pode ser a ascensão dos maus”.

Esta frase, se bem utilizada, pode delinear nosso futuro. Se deixarmos de agir pelo bem (próprio ou comum), outras pessoas agirão por nós.

No contexto da Covid 19, por exemplo, se você que está se cuidando ao máximo que consegue, se calar ao ver alguém furando as regras pelo simples fato de ser negacionista, por certo estará entregando o seu futuro nas mãos deles. Conectando estas informações, ainda que no campo das hipóteses, podemos dizer que o seu silêncio, é mote para o avanço da doença causado por aquele “mau” que nega os fatos.

Trazendo para o campo político (sim, teremos eleições daqui uns dias e pouco se houve sobre o tema, a não ser os próprios pré candidatos, alguns com desejos meio que obscuros). Por isto, resolvi que não irei me silenciar e com maior frequência vou retomar o tema, ainda que a Covid 19 continue a causar vítimas por “todos os cantos” deste país, os números já atingiram a incrível marca de uma morte por minuto. Ontem foram quase 1.500 em 24 horas.

Voltando à política.

Conversei ontem com a vice prefeita Marineia Munhoz, assunto, sobre política.

Ao contrário de alguns ruídos que surgiram, de que ela teria abandonado a ideia de se candidatar à prefeita, ela afirmou que está firme no propósito.

O MDB, partido para o qual migrou neste período e que talvez pelo período, essa troca de siglas não tenha ganhado tanta publicidade, tinha, antes da pandemia, pelo menos quatro candidatos, diminuiu, segundo Néia e está reduzido agora a duas pessoas ou uma terceira, são elas, a própria Neia, que entrou com o ideia de concorrer em uma pesquisa interna, o presidente da Câmara de Alta Floresta, que na semana passada em um pronunciamento na Casa de Leis, clamou: “não me deixem ser candidato a prefeito” (teu pedido é uma ordem) e o empresário Robson Silva, que já foi prefeito de Alta Floresta e poderia voltar.

A interlocutores, com frequência, Silva diz que não quer ser candidato, pra mim ele falou isso no ano passado quando as primeiras conversas surgiam, mas como em política tudo muda, é preciso ouvi-lo novamente.

Os outros dois pré-candidatos do grupo, Eloi Luiz de Almeida e Charles Miranda, teriam desistido da ideia em uma reunião realizada nos últimos dias.

Todas estas informações conectadas acima, Eloi e Charles fora, Robson indeciso se vai ou não para as urnas e o presidente da Câmara com seu desejo sendo respeitado, apontam Neia, neste momento como única pré-candidata do partido. Mas em política nem sempre é assim.

Perguntei, nesta conversa, mas a senhora quer ser candidata a prefeita? A resposta foi sim, sem titubear.

Penso que seja de bom tom que a vice-prefeita, pré-candidata ao cargo máximo, saia à campo (ainda que virtualmente, por causa da pandemia) e se apresente ao público, visto que o silêncio pode ser crucial para surgirem figuras nefastas como algumas (nem estou falando dos que foram citados acima) aberrações que tenho ouvido nos bastidores, já imaginou, entregar a prefeitura nas mãos de trambiqueiros (na essência)?

Em tempo: “O silêncio dos bons pode ser a ascensão dos maus” é uma adaptação à uma frase dita por Martin Luther King, pastor protestante batista e ativista político estadunidense, Nobel da Paz por combater o racismo, investigado pelo Governo por possíveis laços comunistas, ele foi assassinado por James Earl Ray, que teria agido em conjunto com agentes do governo.

A frase dita por ele e que me inspirou hoje é: “O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons”.