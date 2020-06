Bolsonaro chama manifestantes da oposição de “marginais e maconheiros”

Ao participar da inauguração do Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás, nesta sexta-feira (05/06), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atacou manifestantes que preparam atos contra o governo e os acusou de tentar “quebrar o Brasil”.

Segundo o mandatário brasileiro, os “terroristas” que continuarem com os protestos vão ser penalizados de acordo com as leis. O presidente lembrou os protestos em São Paulo e Curitiba, no último fim de semana, e afirmou que os manifestantes contrários ao governo serão “tratados com a pureza da lei que merecerem”, caso se aproximem de Brasília ou de Goiás.