Ex-reitor da Unemat, Adriano Silva morre com suspeita de Covid

Faleceu na noite desta quarta-feira (3) Adriano Silva, ex-reitor na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e atual presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat).

Ele estava internado desde o domingo (31) no Hospital São Luiz, em Cáceres. Segundo apurou a reportagem, seu quadro clínico se agravou desde ontem e ele foi entubado, com complicações no pulmão.

Durante o procedimento, ele sofreu uma parada cardíaca. Em razão da falta de UTI em Cáceres, os médicos decidiram transferi-lo para Cuiabá na tarde desta quarta-feira.

Segundo apurou a reportagem, a UTI Aérea chegou a Cáceres por volta das 17 horas. Antes de embarcar para Cuiabá, os médicos precisaram estabilizar o paciente, que já tinha complicações cardíacas e pulmonares.

As 17h30, a UTI Aérea deixou Cáceres, chegando por volta das 18 horas em Cuiabá. Segundo um assessor, Adriano aparentava melhoras ao chegar na Clínica Fêmina, mas meia hora depois teria sofrido uma nova parada cardíaca e não resistido.

A reportagem ligou para a Clínica Fêmina agora à noite, mas uma funcionária afirmou que não poderia divulgar nenhuma informação.

Adriano Silva era professor, advogado, ex-reitor da Unemat, onde atuou por 22 anos. Desde março do ano passado ele presidia a Fapemat.

Em 2014, ele se candidatou a deputado estadual, conseguindo se tornar suplente. E chegou a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Em 2018, candidatou-se a deputado federal, também ficando como suplente.

