“Era fakenews” informação do Governo que UTIs estavam preparadas para Covid 19

UTIs de Alta Floresta anunciadas como sendo “exclusivas do Covid-19”, não serão destinadas à este fim. Oficialmente, o Governo, em reportagem publicada no site da Secom no dia 28 de março, com o título “Governador anuncia mais 147 leitos para pacientes de Covid-19”, traz a informação atribuída ao chefe do Executivo em que, “nós teremos 240 leitos de enfermaria e mais 40 UTIs. Já temos UTIs preparadas em Sinop, Rondonópolis, Alta Floresta. Estamos trabalhando para melhorar a nossa rede de atendimento e aguardando a Prefeitura de Cuiabá, Várzea Grande e dos principais polos colocarem à disposição os leitos para essa rede estadual de atendimento exclusivo do Covid-19”, relatou.

Entretanto, o anúncio foi “desanunciado” nesta semana pelo secretário de Saúde de Alta Floresta, Marcelo Costa, que informou que as UTIs do Hospital Regional não serão disponibilizados para Covid 19, quando houver pacientes com necessidade de UTI, será levado para locais referenciados, no caso, a capital do Estado. “Nós não somos referência para casos moderados e nem casos graves, nossa referencia aqui no Hospital Regional são só para leitos clínicos, então, paciente graves tem que ser encaminhados para Cuiabá”, afirmou Marcelo Costa em entrevista à Rádio Progresso.

O Conselho Municipal de Saúde lamentou a informação e em tom de alerta, chamou a atenção da população (e das autoridades) através de seu canal no Facebook.

“Reforçamos aqui o pedido das autoridades sanitárias. O COVID19 não tem cura. Apesar de boa parte apresentar sintomas leves, como uma síndrome gripal, muitos não terão a mesma sorte, e assim enfrentarão um martírio em uma UTI, distante 800km de sua casa, longe de familiares, entubado, sem saber o que acontecerá. Alguns passam 20 dias nesse suplicio, uma parte sobrevive, outra morre, sem dizer adeus aos familiares, sem direito ao menos um velório e uma despedida. O caixão será lacrado e o sujeito morto, pai, mãe, avó, tio de alguém fara parte das estatísticas. Portanto, é hora de termos respeito e empatia, o distanciamento social, o uso de álcool 70 com a lavagem frequente das mãos, além da máscara são os meios de prevenir essa situação. Já são 32.000 vidas no Brasil, se cada um fizer sua parte a chance de vermos as tragédias como em MANAUS e RJ diminuirão bastante”.

A publicação, apesar de bem forte, veio acompanhada de críticas á falta de leito em Alta Floresta, “na notícia acima da imprensa oficial, foi relatado que AF possuía leitos para COVID19”, afirma, “percorrer 810km até Cuiabá, em uma UTI terrestre, sei lá, não é uma medida razoável, mas esperamos que a Defensoria, MP, vejam essa situação com a mesma celeridade que tratou de outras recentemente”, afirmou.