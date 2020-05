Números de COVID chegam a 36 contaminados e dois óbitos pela doença

A quarta-feira, 27, começou tensa em Alta Floresta com a confirmação de Covid 19 como causa da morte de Antônio Machado de Jesus, de 75 anos de idade, que morreu há uma semana, no dia 21 de maio. Ele era detendo da cadeia pública de Alta Floresta e ficou internado no Hospital Regional, porém o teste rápido a que foi submetido deu negativo.

Dias após ganhar alta, o detento voltou a sentir sintomas e acabou morrendo, sendo feita a investigação sobre o motivo da morte, confirmado nesta quarta-feira, 27.

Mas ao final do dia, mais uma notícia triste, a morte de uma mulher que estava internada no Hospital Regional e que havia testado positivo dias antes. Não há informações sobre a segunda vítima, a não ser que se trata de uma mulher, com 76 anos e que fazia parte do grupo familiar de uma das pessoas que testou positivo na semana passada.

Novos casos – Nas ultimas 24 horas foram registrados mais 7 casos de Covid 19. Duas pessoas seguem internadas em estado moderado (leve), mas a “novidade” do boletim emitido pela SMS é que há um caso grave. Atualmente são 226 informações sobre síndromes gripais, dos quais 37 são suspeitos de Covid 19.