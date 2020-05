Exame confirma Covid 19 em detento que morreu na semana passada em Alta Floresta

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da tarde desta quarta-feira, 27, que o detento, de 75 anos, que morreu há uma semana (dia 21 de maio) na cadeia pública de Alta Floresta, estava mesmo com Covid 19. O resultado do exame foi informado nesta quarta-feira diretamente pelo secretário de Saúde Marcelo Costa à integrantes da imprensa em um grupo de WhatsApp em que jornalistas e membros da Comissão de Combate ao coronavirus fazem trocas de informações.

O corpo nem chegou a ser velado, sendo levado diretamente ao cemitério para enterro, com todos os cuidados necessários orientados pelas autoridades sanitárias.

O homem era do chamado grupo de risco para Covid 19, além da idade avançada, tinha pré-disposição para doenças pulmonares.