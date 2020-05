10 casos em 24 horas; número de Covid em Alta Floresta atinge 29 positivados

O aumento de casos de COVID 19 em Alta Floresta, saiu de 19 para 29 casos causou muita apreensão à população, assim que os números foram tornados públicos nas mídias sociais da prefeitura, a divulgação alastrou pelas mídias sociais. Um pequeno erro na elaboração do Boletim fez a prefeitura emitir novo boletim, acompanhado de uma Nota oficial.

No primeiro documento, foram divulgados os mesmos 29 casos, a confusão se deu no numero casos que ainda se mantém suspeitos, no primeiro eram 55 e no segundo (o que vale) são 49 casos. Também houve confusão no numero de descartados, 71 na primeira versão e 78 na que está valendo.

O restante das informações são as mesmas nos dois boletins, 20 pessoas em isolamento domiciliar e outras duas internadas com quadro moderado.

O secretário Marcelo Costa, nesta noite de terça-feira, encaminhou-se à capital do Estado, Cuiabá, “convocado” pelo Secretário Estadual de Saúde, a pauta não foi informada, mas sabe-se que o assunto é Covid 19. A situação de Alta Floresta e outros municípios preocupa não apenas as autoridades locais, como do estado. Em pouco mais de uma semana, foram registrados 20 casos de Covid 19 e uma pessoa morreu sendo que há suspeita da doença pandêmica.

A “ala Covid”, no hospital Regional, trabalha com 7 leitos com respiradores e preparados para atender casos leves a moderados e já está trabalhando no limite. Com o aumento dos casos, está ligado um sinal vermelho, a possibilidade é de ampliação da enfermaria, ou a destinação de uma segunda enfermaria para atender casos de síndrome respiratória.