Conheça os benefícios de morar em um bairro planejado

Sensação de liberdade com segurança, valorização imobiliária, estruturas mais organizadas e filhos criados mais livres são alguns dos benefícios de morar em um bairro planejado que segue as premissas do novo urbanismo e possui um sistema de gestão administrativa, permitindo a associação de proprietários de terrenos manter toda infraestrutura, áreas comuns e o monitoramento 24 horas para que os moradores possam aproveitar mais o tempo em família e viver o dia a dia com menos preocupações.

Outra diferença de um bairro planejado é a estrutura de esportes e lazer que implantada em área cercada pela natureza proporciona saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quadras, academia ao ar livre, equipamentos, pistas de caminhada e ciclovias deixam as práticas esportivas e atividades físicas ainda mais prazerosas. Um profissional de educação física é contratado como recreador e cria um calendário contínuo de eventos e atividades promovendo mais diversão e interação entra as famílias e possibilidades dos vizinhos se socializarem.

Moradores do Aquarela das Artes Bairro Planejado em Sinop, empreendimento da JMD Urbanismo em parceria com a Zellmann, contam o que mais gostam, quais são suas experiências e os benefícios vividos no bairro.

Segundo o ex-presidente da Associação Aquarela das Artes, Leandro Valendorf, morar em um bairro planejado é prazeroso. “Como o próprio nome indica ele é pensado em vários aspectos e as coisas são mais organizadas, o que nos dá sensação de prazer e proporciona valorização imobiliária como as áreas comuns, ruas mais seguras, tranquilidade devido ao sistema de segurança, além da proximidade com faculdades que agregam bastante”.

Família Strege, imagens cedidas

Ele também contou que gosta da estrutura que o bairro oferece. “Podemos fazer caminhada, andar de bicicleta e cada morador pode escolher como praticar suas atividades esportivas na orla. Temos uma associação que possui gestão própria e cuida de toda a parte administrativa e financeira do bairro, além de todas as demandas como prestação de serviço, lazer, segurança, enfim, é totalmente diferente porque é como se nós tivéssemos uma mini prefeitura funcionando em prol do nosso bairro”.

Em um bairro planejado as famílias podem estreitar os laços. “É extremamente satisfatório poder levar meu filho no parquinho, passear de bicicleta com ele e minha esposa pelas ciclovias sabendo que contamos com uma equipe de vigilância e membros da associação sempre prontos a manter a ordem e segurança dos moradores, bem como conservação dos brinquedos e de toda área ao redor”, disse o bombeiro e morador do Aquarela das Artes Juliano Oliveira Strege, que emendou mencionando sobre o trabalho do recreador. “A recreação é excelente, sempre inovando, criando torneios internos, brincadeiras para as crianças e tornando a vida dos moradores mais ativa e social”.

Para a técnica em edificações Patrícia Barroso, que ainda não mora no Aquarela das Artes, porém, possui um terreno e usufrui de todos os benefícios, principalmente aos finais de semana quando reúne o esposo e os 3 filhos na orla, no bairro ela revive sua infância devido à liberdade de ver os filhos correndo e brincando. “Acredito que criá-los em um bairro com segurança, liberdade e amplos espaços de lazer nos faz reviver neles o nosso tempo de criança,

Família Barroso, imagens cedidas

onde podíamos sair e brincar à vontade com os amigos na rua, sem a preocupação da hora de voltar, nem tampouco dos males que a rua oferece hoje em dia”.

Outro benefício mencionado pelos moradores é que em um empreendimento planejado o sistema de gestão agrega na representação dos moradores perante o poder público municipal com a associação reivindicando o que eventualmente falta. “Toda a prestação de serviço necessária para a comunidade é a associação quem toma conta, de fato isso é algo muito relevante e importante e um dos principais enfoques da diferença de morar em um bairro planejado”, disse Valendorf.

Em relação a valorização imobiliária Valendorf também citou que o Aquarela das Artes tem sido um bairro com casas de alto padrão que valorizam o investimento realizado. “Acreditamos, investimos e esperamos a valorização, que de fato estamos vendo. O Aquarela é um bairro que está sendo valorizado e realmente será a nova centralidade urbana de Sinop, conforme o projeto da JMD Urbanismo”.

Está chegando o momento dos altaflorestenses também experimentarem esse novo jeito de viver e aproveitarem os benefícios gerados por um bairro planejado aberto com o Aquarela Hamoa, que, assim como os Aquarelas já instituídos em Sinop, terá associação com gestão administrativa, moderno sistema de segurança e manutenção das áreas comuns do bairro. A qualidade de vida também estará presente com a orla equipada com quadras, playgrounds, área rodeada pela natureza para o lazer, bosque e um belo lago para ser contemplado e inspirar relaxamento, com todos os atributos para ser uma nova centralidade urbana de Alta Floresta.

O Aquarela Hamoa Bairro Planejado Aberto é um empreendimento da JMD Urbanismo em parceria com a Família Arpini e reunirá moradias, comércio, serviços e instituições de ensino.