Bebê de 8 meses morre vítima de Covid-19 e casos confirmados da doença chegam a 1.005 em MT

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta terça-feira (19.05), 941 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 32 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Um bebê de 8 meses morreu em Alto da Boa Vista no dia 11 de maio, mas somente nesta terça-feira a SES confirmou o diagnóstico.

Nas últimas 24 horas, surgiram 65 novas confirmações em Cuiabá (16), Várzea Grande (8), Barra do Garças (5), Jaciara (5), Rondonópolis (4), Peixoto de Azevedo (3), Nova Mutum (3), Confresa (3), Sinop (3), Campo Verde (2), Alto Boa Vista (1), Cáceres (1), Campos de Júlio (1), Jauru (1), Poconé (1), Primavera do Leste (1), Querência (1), Rosário Oeste (1), São Pedro da Cipa (1), Sapezal (1), Sorriso (1), Tangará da Serra (1) e Vila Rica (1).

A área técnica da SES ainda esclareceu que foi corrigida uma duplicidade no município de Guarantã do Norte. Além disso, um caso em Sinop foi reposicionado para Várzea Grande, visto que este é o município de residência do paciente.

Dos 1.005 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 522 estão em isolamento domiciliar e 363 estão recuperados. Há ainda 88 pacientes hospitalizados, sendo 45 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 43 em enfermaria.

No boletim, a SES também divulga que a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe, atualmente, de 215 leitos de UTI e 688 leitos de enfermaria especificamente para pacientes com coronavírus no Estado.

Considerando o número total de casos em Mato Grosso, 50% dos diagnosticados são do sexo feminino e 50% masculino; além disso, 281 pacientes têm faixa-etária entre 31 a 40 anos.

Os casos confirmados estão em: