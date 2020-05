Equipes do IBAMA colocam fogo e destroem balsa no rio no Nortão; vídeo

Ao menos duas equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) colocaram fogo, ontem, em uma embarcação, que estava no rio Teles Pires, nas proximidades de um usina hidrelétrica, localizada na divisa do município de Apiacás (487 quilômetros de Sinop) com o estado do Pará. As informações foram confirmadas por uma fonte da Associação Indígena Kawaip Kayabi.

A versão investigada é que a embarcação estava sendo utilizada para fazer a retirada ilegal de minérios do rio. Procurada por Só Notícias, a assessoria do Ibama não revelou os motivos para fazer a destruição. Por nota, informou apenas que “órgão não divulga informações sobre operações em andamento para não comprometer o sigilo e a efetividade das atividades realizadas em campo”.

Vídeo publicado no site Sonoticias

A estrutura flutuante de madeira e o motor ficaram completamente destruídas. Não foi confirmado se alguém foi preso.

Fonte: Sonoticias