Justiça dá 5 dias para Bolsonaro se manifestar sobre suposta fraude nas eleições

O juiz José Vidal Silva Neto deu 5 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente as supostas provas de eventual fraude nas eleições de 2018. O despacho foi feito nessa 2ª feira (4.mai.2020). Agora, a defesa do presidente irá se manifestar sobre o pedido apresentado pelo deputado federal Célio Studart (PV-CE) em uma ação protocolada na Justiça Federal do Ceará em 30 de abril. O deputado solicita que as provas sejam anexadas aos autos do processo.

No despacho, o juiz determina que depois que a defesa se manifestar, o Ministério Público seja intimado para que tome ciência da ação e requeira “o que for de direito” na tramitação processual.

Em 10 de março, Bolsonaro disse ter provas de que foi eleito já no 1º turno das eleições de 2018 –e não no 2º, quando concorreu com o candidato do PT, Fernando Haddad.