Sobrinha do prefeito de Cáceres morre aos 24 anos de Covid-19

Juliana Akemi Matsushita foto: arquivo familiar

Faleceu na noite de ontem (23) no Hospital São Luiz em Cáceres, Juliana Akemi Matsushita (24 anos), vítima do novo coronavírus (Covid-19). Ela é sobrinha do prefeito do município de Cáceres, Francis Maris (PSDB).

Ela era estudante do 7º Semestre de Fisioterapia e estava há 15 dias na UTI. Ela veio de Mirassol D’Oeste ao apresentar piora para o Hospital São Luiz em Cáceres que é o hsopital de referência para casos de Covid-19 na região oeste do estado.

De acordo com a SES-MT, a esse é o primeiro óbito registrado pelo município e a primeira vítima mulher no estado.