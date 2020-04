Novo urbanismo gera mais qualidade de vida e tranquilidade para as pessoas

Encontrar equilíbrio físico e mental, diminuir o estresse das situações cotidianas e aumentar as relações sociais são essenciais para melhorar sua qualidade de vida. Especialistas recomendam separar um período do seu dia para dar uma volta no parque, passear tranquilamente com os cães, sentar-se na grama para tomar um pouco de sol, ler um livro ou relaxar próximo à natureza. O conceito do novo urbanismo, movimento que surgiu nos anos 80, vem se difundindo fortemente por várias cidades do mundo com o objetivo de resgatar a qualidade de vida e melhorar a interação entre as pessoas e com o meio ambiente em que vivem visando sempre o bem-estar dos moradores.

Esse conceito contempla verdadeiras cidades compactas dentro dos núcleos urbanos com áreas verdes que auxiliam as pessoas a se desligar da rotina do dia a dia e de situações estressantes, estruturas que facilitam o caminhar ou o pedalar, locais adequados para praticar esportes e exercícios físicos, já que a saúde física interfere diretamente na mental e a prática constante de atividades libera endorfina, o hormônio do bem-estar e da alegria.

Empreendimentos concebidos no conceito do novo urbanismo permitem o uso misto de estabelecimentos e moradias e são projetados para as pessoas e a convivência. Geralmente são habitados por moradores que procuram uma melhor qualidade de vida para si e para a família, que valorizam o convívio com amigos e vizinhos, o tempo livre e as relações que ajudam a estreitar os laços aumentando a sensação de amparo. Morar em um bairro com gestão administrativa, que gerencia todo o local e oferece uma maior segurança com um inovador sistema de vigilância, onde o sono e o lazer serão de qualidade, devido ao monitoramento oferecido, e que promove a interação entre os vizinhos é poder vivenciar esse conceito.

Em Alta Floresta o conceito de bairro planejado já é uma realidade com o Aquarela Hamoa que contará com orla esportiva e de lazer com pista de caminhada/ciclovia, academia ao ar livre, estações de alongamento, recreador e quadras de tênis, basquete 3×3, vôlei, poliesportivas e campo de futebol society outorgado pela Confederação Brasileira de Futebol Society (CBF7), todas com medidas oficiais e iluminação de led. Além de playgrounds para as crianças brincarem mais livres.

O Aquarela Hamoa foi pensado também para oferecer benefícios como comodidade por somar moradias, comércios, educação e serviços públicos em uma nova centralidade urbana de Alta Floresta agregando ao centro já existente. A intenção das empreendedoras JMD Urbanismo e Família Arpini ao planejar o bairro é que ele gere mais tranquilidade e qualidade de vida aos moradores, tornando-o em um ponto de encontro, convívio e socialização entre os vizinhos e as famílias, gerando oportunidades diárias para melhor aproveitar a vida.