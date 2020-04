TAMBÉM PREOCUPA: Só em 2020, Secretaria de Saúde registrou 1.340 focos de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta através da Vigilância Epidemiológica divulgou recentemente os dados atualizados de casos de dengue em Alta Floresta. O servidor da secretaria Claudiomiro Vieira explicou para a reportagem do Jornal O Diário que por meio dos trabalhos dos agentes de endemias foram identificados desde o início do ano 1340 locais com focos da doença.

Desse total, 915 foram encontrados em imóveis residenciais, o que representa 69% dos locais com larvas do mosquito. “Com essa informação nós observamos que o maior problema está realmente nos quintais das residências, são lixos domésticos que ficam jogados no quintal”, disse Claudiomiro em entrevista para a reportagem.

O servidor apresentou um gráfico chamado de ‘curva epidemiológica’ mostrando que do dia 01 de janeiro até o dia 14 de abril, 557 casos foram levantados como suspeitos e 383 pessoas foram contaminadas com a doença. Até o presente momento, não houve registro de nenhuma morte em decorrência da dengue.

Vale ressaltar que há cerca de 30 dias, os agentes de endemias estão notificando as residências que estão em desacordo com as orientações de limpeza repassadas pela secretaria de saúde e de acordo com Claudiomiro, caso a pessoa seja notificada, terá um prazo de 10 dias para adotar as providências necessárias e se isso não ocorrer, os casos serão informados ao Ministério Público que irá instaurar uma ação e o proprietário do imóvel poderá pagar uma multa de até R$ 03 Mil “Nosso objetivo não é multar as pessoas, mas sim que elas venham a proceder com as limpezas, mas infelizmente aquelas pessoas que colocam em risco a vida de outras pessoas serão autuadas”, disse Claudiomiro. A orientação repassada é para que no mínimo, uma vez por semana, as pessoas tirem 10 minutos do seu tempo para fazer uma varredura e limpeza em todo o quintal.