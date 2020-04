Primeira pessoa infectada pelo Covid-19 em Alta Floresta está recuperada, afirmou Vigilância Epidemiológica

Bruno Felipe / Da Reportagem

O último Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde apontou que em Alta Floresta, 10 casos suspeitos do novo coronavírus (COVID-19) foram descartados e um caso, até então o único do município que havia dado positivo, evoluiu para recuperação.

Trata-se da mulher de 40 anos que testou positivo para o COVID-19 no mês de março após retornar da capital do estado, ela estava em isolamento social e sendo acompanhada pela saúde municipal por meio dos protocolos estabelecidos. A paciente passou por tratamento para controlar os sintomas e logo no fim de semana, de acordo com o coordenador da Vigilância Epidemiológica, Sidney Leal, o quadro de saúde dela evoluiu para recuperação.

Vale lembrar que atualmente existem 14 casos suspeitos e 06 casos excluídos. Além disso, o município acompanha 31 notificações de síndromes gripais. Nesta segunda-feira, dia13, o Estado de Mato Grosso apontou 134 casos confirmados do novo coronavírus. O boletim informativo da Secretaria de Estado de Saude mostrou ainda que 17 casos foram recuperados e houve até o momento 04 óbitos em decorrência do novo coronavírus no estado. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1.000 pessoas morreram em todo o país devido a infecção pelo Covid-19.