Sinop confirma 03 casos do novo coronavírus; infectados trabalhavam na linha de frente da Saúde

Bruno Felipe / Da Reportagem

Três casos do novo coronavírus foram confirmados no município de Sinop na tarde desta quinta-feira (02/04). A confirmação foi feita pela própria prefeita Rosana Martinelli durante uma live no facebook. Segundo ela, os casos só foram confirmados por volta das 12h00 e as pessoas infectadas são servidores que atuavam na linha de frente da saúde daquele município.

A primeira confirmação é do Secretário Adjunto de Saúde, Wirciley Fonseca, de 45 anos, que está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele foi regulado para o Hospital Regional no domingo (29), mas foi transferido para uma unidade particular. De acordo com a prefeita Rosana, o estado de saúde dele é grave. A segunda confirmação é do Secretário de Saúde, Kristian Barros, que teve contato direto com Wirciley, inclusive foi quem encaminhou o adjunto ao Hospital Regional. Kristian está em isolamento domiciliar.

O terceiro caso confirmado é de uma enfermeira, Theanny, que estava na linha de frente no combate ao Covid-19 em Sinop. “Tomamos todas as medidas preventivas, nós sabemos que é grave, o momento é muito sério, ainda inspira cuidados, por isso estamos passando as informações com maior transparência possível”, disse a prefeita, durante seu pronunciamento.

Ela ressaltou que foi pedido a todos os familiares e aos servidores que tiveram contato com os infectados, para que eles fiquem em isolamento domiciliar; os servidores foram afastados por medidas preventivas. “Nós zelamos pela saúde de nossos servidores”, concluiu Rosana. A prefeita também disse em pronunciamento que nesta sexta-feira (03/04), um novo decreto deve ser anunciado para anunciar novas medidas de emergência e contenção da proliferação da doença no município.