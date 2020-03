Presidente voltou a afirmar que existe um exagero nas medidas de combate ao coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista à TV Record na noite de domingo que a população descobrirá em breve que foi enganada pelos governadores de Estados e pela imprensa na crise causada pela pandemia do novo coronavírus e voltou a afirmar que existe um exagero nas medidas de combate à Covid-19, doença causada pelo vírus.

Bolsonaro –apesar de dizer que jamais atacou governadores, mas que é atacado por eles constantemente– acusou os chefes dos Executivos estaduais de “exterminarem” empregos, e disse esperar não ser responsabilizado no futuro pelo caos econômico que, segundo ele, resultará das medidas estaduais.

“Brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia na questão do coronavírus”, disse Bolsonaro.”Calma, tranquilidade, não levar pânico à população. Não exterminar empregos, senhores governadores. Sejam responsáveis. Espero que não queiram me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de desempregados”, afirmou.