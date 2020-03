Começa Toque de recolher em Alta Floresta

Alta Floresta às 19 horas de sábado, 21 de março, uma hora antes do Toque de Recolher decidido pelo prefeito Asiel Bezerra, por causa do Coronavírus

Vale tudo na luta contra o Corona vírus. Desde as 20 horas deste sábado, 21/05, está valendo o Toque de Recolher, definido no Decreto 051/2020, que trata das novas medidas de temporárias e emergências de proteção do contágio pelo Corona vírus (COVID 19).

O Toque de recolher está previsto no artigo 10 do Decreto (leia abaixo).

Há casos especiais. Será autorizado o transito de pessoas que trabalhem com entrega de delivery para restaurantes e farmácias, desde que portem documento de identificação, tanto pessoal, como funcional.

Decreto 051/2020