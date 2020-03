Shows, assembleias, feiras culturais, aulas e sessões de cinema começam a ser suspensas ou canceladas em Alta Floresta devido à pandemia do novo coronavírus

Bruno Felipe / Da Reportagem

Após o decreto do Governo do Estado de Mato Grosso sobre o cumprimento de medidas preventivas ao novo Coronavírus, diversas atividades como shows, aulas, sessões de cinema e feiras culturais estão sendo adiadas ou canceladas no município de Alta Floresta. Nesta terça-feira, o Prefeito Asiel Bezerra assinou um decreto de número 49/2020 que dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Coronavírus (Covid-19), instituindo um comitê de enfrentamento a crise.

O decreto suspende temporariamente todos os eventos públicos realizados pela administração cujos números de pessoas excedam 50 pessoas, a medida inclui administração direta, cultura, social, educação, esportes, lazer e grupos de atividades com idosos. As atividades escolares e creches, escolas e instituições de ensino superior, públicas ou particulares, estão suspensas a partir do próximo dia 23 de março a 05 de abril de 2020. O decreto também dispõe sobre medidas de saúde e recomendações de medidas ao setor privado. Agências Bancárias já iniciaram algumas medidas de prevenção; quem esteve na manhã desta quarta-feira, dia 18, no Banco da Caixa Econômica Federal observou que todos os funcionários estavam usando máscaras cirúrgicas e era permitida a entrada somente de um numero pequeno de pessoas de cada vez.

A Agência Bancária Sicred divulgou uma nota suspendendo a Assembleia Geral que ocorreria nesta terça-feira, uma nova data está sendo programada. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso também suspendeu, entre a data de 18 a 31 de março, o atendimento presencial ao público em geral nas zonas eleitorais, centrais de atendimento ao eleitor e demais unidades/postos eleitorais em todo o Estado. Também estão suspensos os atendimentos em mutirões eleitorais e quaisquer eventos aberto ao público em geral. Com isso, o Cartório Eleitoral de Alta Floresta só realizara atendimentos em casos de urgência e o eleitor poderá requerer o atendimento pela internet, mediante sistema de agendamento disponível no site.

Em nota divulgada à imprensa, o Hospital Regional de Alta Floresta também adotou medidas pontuais para garantir a segurança dos pacientes como a liberação de apenas um visitante por paciente internado no horário das 13h30 às 14h00; liberação do visitante somente após a apresentação de documento de identificação com foto; higienizar as mãos antes de acessar locais de internação e antes de deixar o hospital; evitar contato com o paciente; é recomendado que pessoas com sintomas gripais evitem realizar visitas aos pacientes internados. Vale ressaltar ainda que os procedimentos e cirurgias eletivas também estão suspensos.

O Show Nacional do Hungria, que aconteceria no dia 28 de março foi adiado e uma nova data será divulgada pela organização em até 48 horas. Outro evento que também será adiado é a realização da 14ª Caminhada da Natureza, que estava prevista para o dia 1º de maio. Hoje, 19 de março, é comemorado o Dia do Artesão e a Direção de Industria, Comercio e Turismo planejava homenagear os artesãos do município durante a ‘Feira do Artesanato’, porém, o evento foi cancelado e a realização das feiras está suspensa por tempo indeterminado. Priorizando a saúde e bem-estar do público, o Cine Floresta também adotou algumas medidas preventivas, desde a segunda-feira o cinema está operando com apenas 45% da capacidade da sala para que os espectadores mantenham distancia segura entre si, além disso, foi disponibilizado álcool gel para uso no cinema. A Escola de Artes Ágape emitiu um comunicado suspendendo as aulas no período entre 17 e 22 de março.