ATENÇÃO PILOTEIROS: Marinha do Brasil entregará documentação de embarcações somente até hoje, dia 20

Bruno Felipe / Da Reportagem

Desde ontem, quinta-feira (19/03), a Marinha do Brasil está em Alta Floresta entregando as documentações protocoladas por proprietários de embarcações, as entregas acontecerão somente até às 13h00 de hoje (20), na Secretaria de Desenvolvimento, Coordenação de Turismo (prédio da Ceplac), situada na Avenida Ariosto da Riva, em frente ao Museu de História Natural.

A reportagem do Jornal O Diário esteve na secretaria na manhã de ontem e no momento em que chegamos, os documentos estavam sendo entregues pela chefe do Turismo de Alta Floresta, Franciela Porto, pois a equipe da Marinha estava realizando algumas fiscalizações no Rio Teles Pires.

Segundo Franciela, serão entregues, ao todo, cerca de 200 documentos, sendo que as solicitações foram realizadas ao longo do ano de 2019, principalmente, no mês de outubro. Para maiores informações e/ou dúvidas o telefone da Direção de Turismo 66 3521 5025 está à disposição para a comunidade.