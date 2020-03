Realização da 14ª Caminhada da Natureza terá apoio de escolas públicas na confecção de projetos ambientais

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria de Desenvolvimento juntamente com as Direções de Industria Comercio e Turismo e de Meio Ambiente já iniciou as preparações para a realização da 14ª Edição da Caminhada da Natureza, que será promovida no dia 01 de maio de 2020. Os interessados já podem se inscrever, basta acessar o site www.caminhadas.info.

O tema deste ano é ‘sustentabilidade’ e dentre as novidades, está o percurso invertido, ou seja, ao invés dos caminhantes partirem da Chácara do Bernal, irão iniciar a caminhada pela Chácara Esteio, com chegada no Bernal. Além disso, de acordo com a Guia de Turismo Elaine Pereira, estará ocorrendo concomitantemente com a caminhada, a realização de um projeto ambiental junto as escolas do município sobre a importância do lixo reciclável.

Segundo ela, os alunos farão a captação de lixo reciclável como tampinhas e lixos eletrônicos que serão posteriormente revertidos em fundos para projetos beneficentes como o Banco de Cadeiras do Rotary, bem como para a compra de rações para os animais resgatados pela Associação Protetora Amamos Animais de Alta Floresta (APAAF). No dia da caminhada, alguns alunos estarão com stands explicando sobre a forma correta de ser descartado certos tipos de lixos, como o eletrônico.

Um dos parceiros da caminhada é o Lions Clube de Alta Floresta e o presidente Claudinei Prado disse, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, que a expectativa desse ano é de superar o número de participantes da caminhada do ano passado. “A gente espera que a caminhada desse ano quebre o recorde do ano passado, é um evento que dá notoriedade para Alta Floresta e isso chama a atenção para à população em relação a preservação do meio ambiente, que é uma das cinco causas globais que o Lions tem interesse e trabalha nesse sentido”, salientou Claudinei.