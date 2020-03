Atlética Praga da Unemat promoverá Trotes Solidários em prol à colega acadêmica diagnosticada com tumor no cérebro

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Atlética Praga da Unemat de Alta Floresta irá promover nos dias 06 e 13 de março, no semáforo do Banco do Brasil, trotes solidários em prol ao tratamento de uma aluna que está enfrentando um tumor no cérebro. De acordo Kelly, presidente da Atlética, durante os trotes solidários os alunos irão vender verduras, balas e pirulitos e todo o dinheiro arrecadado será revertido para o tratamento da jovem.

Kelly disse que a ideia do trote solidário surgiu quando uma amiga acadêmica procurou um dos membros da diretoria da Atlética e explicou a situação. Kelly informou à reportagem que a colega acadêmica começou a sentir dores no fim do ano passado e perder os movimentos do lado esquerdo, foi quando ela descobriu o tumor. Hoje, sexta-feira dia 06, a expectativa é de que a jovem passe por uma cirurgia para a remoção do tumor.

Conforme Kelly salientou, se tudo correr bem ela irá ter alta na segunda-feira. Devido às sequelas, a jovem precisará realizar fisioterapias. Lembrando que o valor arrecadado nos trotes solidários será depositado diretamente na conta bancária dela, pois mesmo com a cirurgia realizada, ela terá que arcar com remédios e a fisioterapia. “essa é a finalidade da Atlética: incentivar o estudo, a prática de esportes, integração entre os veteranos e os calouros tanto em festas como também em ajudar o próximo; A contagem do valor arrecadado será acompanhada por membros da Diretoria da Atlética Representantes dos calouros e Colegas da Acadêmica”, concluiu Kelly, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.