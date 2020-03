ALTA FLORESTA: Pé de maconha com quase 03 metros é arrancada pela Polícia após denúncia

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Polícia Militar de Alta Floresta prendeu na tarde desta quarta-feira, dia 05 de março, um rapaz por cultivo ilícito de drogas. Em sua residência, localizada no setor B, foi encontrada uma planta Cannabis Sativa (popularmente conhecida como Maconha) de aproximadamente 03 metros de altura.

De acordo com a Tenente Eveline, que comandou a operação, a situação foi descoberta após denúncias, sendo investigada pelo departamento de inteligência do 09º Comando Regional e segundo ela, é provável que o suspeito já cultivasse a erva há algum tempo. Diante dos fatos, a planta foi arrancada do solo pela polícia e encaminhada junto com o suspeito até a central de flagrantes para as demais providências.

Lembrando que, de acordo com o artigo 2º da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso.