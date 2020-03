Número de focos da dengue aumenta em alguns bairros de Alta Floresta; Secretaria continua monitorando

Bruno Felipe / Da Reportagem

Nesta segunda-feira, dia 02 de março, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, divulgou mais um Boletim sobre o número de focos do mosquito da dengue encontrados em setores trabalhados pelos Agentes de Endemias. Desde o inicio do mês de fevereiro, a Vigilância divulga os índices uma vez por semana para informar a população. No primeiro levantamento divulgado pelo Jornal O Diário, o bairro Bom Jesus apresentou 11 focos, já no Boletim divulgado dessa semana, o bairro aparece no topo, com 23 casos confirmados.

Outro resultado que chama a atenção foi do bairro Jardim Universitário que no primeiro índice divulgado pela reportagem apresentava 03 focos confirmados, porém, no índice dessa semana o número aumentou consideravelmente, apresentando 17 focos do mosquito. Os números são alarmantes, por conta disso, a Secretaria vem intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypt, realizando a borrifação de inseticidas nas ruas e avenidas, trabalho este feito pela Vigilância Ambiental, capacitações de servidores e também as orientando as crianças através de palestras feitas pelo Programa Saúde na Escola (PSE). O relatório semanal com os número de casos em Alta Floresta pode ser acompanhado pelo site da Prefeitura Municipal através do link https://www.altafloresta.mt.gov.br.