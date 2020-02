SUCESSO: Festival de Orquídeas e Rosas do Deserto em prol à APAE encerrou com ‘chave de ouro’

Bruno Felipe / Da Reportagem

A APAE de Alta Floresta promoveu nos dias 11,12 e 13 de fevereiro mais um Festival de Orquídeas e Rosas do Deserto. O evento deste ano aconteceu no estacionamento do Del Moro e de acordo com a organização, foi mais uma edição de sucesso.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, a professora Aline Gabriela, disse que foram muitas mudas vendidas no primeiro e segundo dia, sendo que o terceiro foi o que mais rendeu para a instituição, fechando mais uma edição, nas palavras dela, com “chave de ouro”. “O primeiro dia foi bom, teve umas vendas boas, no segundo foi melhor ainda e terminamos com chave de ouro”, afirmou Aline.

Conforme ela explicou, todas as flores foram trazidas do ‘Orquidário Parecis’, do município de Sorriso, que sempre faz essa parceria com a APAE. O valor total de quanto foi arrecadado com a venda das flores ainda está sendo calculado pela instituição, todo o montante será revertido para a manutenção dos atendimentos da APAE de Alta Floresta.