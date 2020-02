GOLPE DA CIGANA: Casal de agricultores sofre golpe de mais de R$4 mil em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um casal de agricultores da Zona Rural de Alta Floresta perdeu aproximadamente R$5 mil após cair em um golpe nesta quarta-feira dia 12, praticado por uma mulher que se dizia cigana. A reportagem do Jornal O Diário conversou com uma das vítimas, um senhor de 45 anos e para a reportagem, ele relatou que estava em uma Agência Bancária do município junto com sua esposa e em determinado momento, o casal foi abordado por uma mulher gestante e uma criança e que essa mulher passou a ler a mão do casal.

Em seguida, ela perguntou ao senhor se ele tinha dinheiro, pois a mesma iria benzer o dinheiro, perguntou ainda se ele iria receber mais alguma quantia. Como ele havia acabado de receber um benefício (aposentadoria por invalidez), o senhor disse que sim e quando retornou com o dinheiro a mulher tornou a ler as mãos do casal e posteriormente disse que ele iria sofrer um derrame e ficar paralisado da cintura para baixo, pois, segundo ela, uma pessoa da própria família teria feito uma espécie de ‘trabalho’ contra o agricultor.

Ela pediu para segurar o dinheiro para benzer e depois disse que iria enterra-lo. Com medo, o senhor acabou entregando a quantia. Ela disse que só devolveria o dinheiro ao casal no dia seguinte atrás da Praça da Igreja Matriz, por volta das 09h30. Ocorre que, no dia seguinte, ele retornou e foi até o local indicado pela mulher, porém, não viu ninguém no local, nem mesmo após duas horas ficando naquela localidade. “Eu faço tratamento de câncer e infelizmente, esse dinheiro não vai mais ter retorno; infelizmente a gente caiu nessa roubada”, disse o senhor, em entrevista. Devido ao golpe, o casal decidiu procurar a Delegacia de Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrências. O caso será investigado.