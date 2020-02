Contribuintes tem até o dia 15 de abril para pagar o IPTU em cota única

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta lançou no inicio do ano a cobrança do IPTU e do Alvará de Funcionamento. Conforme divulgado, a população pode realizar o pagamento do IPTU em quota única, com desconto de 12%; parcelado em 03 vezes, com desconto de 10%; ou ainda, parcelado em até 09 vezes, sem qualquer desconto. Lembrando que existe a cobrança da taxa de Coleta de Lixo que poderá ser paga também dessas três formas citadas.

De acordo com o Assessor de Fiscalização da Prefeitura, Paulo Sérgio, o Executivo tem expectativa de arrecadar, neste ano, cerca de R$8 Mi em IPTU. A população pode emitir o boleto pela internet, através do site da prefeitura (www.altafloresta.mt.gov.br), ou ir diretamente no prédio, localizado na Travessa Álvaro Teixeira, centro. O vencimento da cota única está previsto para o dia 15 de abril. “Todo investimento da cidade ele é voltado sobre os impostos, então todo e qualquer imposto que a gente paga retorna para a prefeitura realizar qualquer benfeitoria, se estamos em dia com o município, tem condições da prefeitura atender melhor a população”, disse Paulo, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Já o vencimento do Alvará de Localização e Funcionamento foi fixado para o próximo dia 28 de Fevereiro. As formas de pagamento são: em quota única, com desconto de 12%; parcelado em até 03 vezes, com desconto de 10%; parcelado em 04 vezes, sem qualquer desconto. Tanto a quota única como a primeira parcela, se o empresário optar pelo parcelamento, tem vencimento no dia 28 de Fevereiro.

Lembrando que o Alvará de Funcionamento é um documento essencial para garantir a atividade de qualquer estabelecimento conforme as regras de zoneamento, segurança e sanidade, sendo requisito para todas as empresas relacionadas ao comércio, indústria e prestação de serviços. Após a impressão da guia, é importante que o contribuinte leve até a prefeitura a guia quitada para a retirada do Alvará para deixar exposto em seu estabelecimento. Quaisquer dúvidas, o contribuinte pode procurar o Departamento de Fiscalização, localizada no Paço Municipal, que atende de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 13h00.