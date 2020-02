ALTA FLORESTA: Servidores da Saúde iniciaram o mês de fevereiro com atraso nos salários

Bruno Felipe / Da Reportagem

Servidores que atuam nos diversos setores da Secretaria de Saúde iniciaram o mês de fevereiro com os salários atrasados. Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, os profissionais deveriam ter recebido seus pagamentos, referente ao mês de janeiro, no quinto dia útil, que neste caso, seria a última sexta-feira, dia 07, mas iniciaram esta semana sem ter recebido os pagamentos.

A situação veio à tona após a vereadora Elisa Gomes levantar a questão durante seu pronunciamento na tribuna, nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro. Segundo ela, o atraso estaria atingindo inúmeros servidores da pasta da saúde e até a manhã de terça-feira (11/02), não haviam confirmado os seus salários em conta. “A nossa preocupação é o que está acontecendo com o planejamento da Secretaria de Saúde, pois a saúde estava com seus pagamentos em dia, a gente pede que o secretário tenha uma atenção muito especial em relação a isso porque todo trabalhador tem as suas despesas, se isso atrasa faz uma confusão na vida da pessoa”, disse Elisa, após o termino da sessão, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A vereadora afirmou que recebeu durante toda a semana reclamações de alguns servidores que estavam com os pagamentos atrasados. A reportagem do Jornal O Diário procurou o Secretário de Saúde, Marcelo Costa, para maiores esclarecimentos, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Após a repercussão do fato, a Prefeitura Municipal realizou o pagamento dos servidores que, segundo a vereadora Elisa, ocorreu no início da tarde da última terça-feira, dia 11.