ALTA FLORESTA: Após recorrer de ação judicial, Processo Seletivo da Educação terá continuidade

Bruno Felipe / Da Reportagem

Após ter sido suspenso devido ação judicial, o Processo Seletivo para a contratação de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação foi retomado. Conforme a Chefe do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Erni Inês Limbergue explicou, o próprio jurídico da Prefeitura Municipal recorreu da decisão e após isso, o juiz deu sinal favorável para a continuidade do processo por meio de contagem de pontos, uma vez que no ano de 2020, segundo Erni, está previsto para ocorrer um Concurso Público para a área da Educação. “O juiz viu isso de forma favorável e concedeu novamente liminar dizendo que nós podemos dar continuidade ao Processo Seletivo”, disse Erni, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Ela ressaltou que este Processo Seletivo terá como objetivo atender situação excepcional de interesse público devido à ausência de pessoal efetivo para atender a atual demanda. Vale frisar que as inscrições e validações já realizadas pelos candidatos a função de Professores e Apoio Administrativo Educacional (Limpeza e Nutrição), nas datas de 26/11 a 29/11, serão consideradas válidas no resultado de classificação final, de acordo com o Cronograma anexo no edital.

As inscrições para os cargos de Técnico Administrativo Educacional- TAE, Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil- TDEI/Auxiliar de Classe e Apoio Administrativo Educacional (vigia e motorista escolar) serão realizadas, exclusivamente, a partir de hoje, dia 18 de dezembro e seguirá nos dias 19, das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30 e no dia 20 de dezembro, das 07h30min às 10h30, na Secretaria Municipal de Educação, situada na rua “A” nº 198. 2.2. Para efetuar a inscrição é obrigatório que o candidato preencha todos os campos do formulário que deverá ser impresso pelo candidato e entregue no ato da Inscrição e Validação dos pontos e apresentá-lo juntamente com os documentos solicitados no edital. Todas as informações e anexos do edital podem ser acessadas no site da Prefeitura Municipal através do link www.altafloresta.mt.gov.br.

O resultado preliminar da seleção, por ordem de classificação, será divulgado em Edital afixado no mural da Secretaria de Educação e também publicado no Portal da Transparência no dia 13 de janeiro às 13h00. A apresentação de recursos da validação dos candidatos será nos dias 14 e 15/01/2020, das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, na Secretaria de Educação, junto à comissão responsável. O resultado final será publicado e divulgado no dia 17 de janeiro.