‘ANO NOVO, VIDA NOVA’: Campanha de fim de ano da CDL irá sortear R$60 Mil em prêmios

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Alta Floresta lançou neste fim de ano mais uma edição da campanha ‘Ano Novo Vida Nova’. A campanha, que tem o objetivo de alavancar as vendas do comércio local, irá premiar o consumidor que comprar nas empresas associadas participantes, com R$60 Mil em prêmios. Para isso, basta apenas o consumidor solicitar o cupom na loja correspondente, preenche-lo, depositá-lo na urna e cruzar os dedos para ser um dos sorteados.

Conforme o gerente comercial da CDL Alta Floresta, Eliseu Pelisson, desde que foi lançada, a campanha tem correspondido as expectativas, inclusive servindo de incremento para o comércio participante, atraindo um maior número de consumidores em busca das premiações oferecidas. Serão sorteados 11 prêmios nesta edição, sendo que até o décimo prêmio os colaboradores das empresas participantes da campanha, que venderem para os consumidores sorteados, também serão premiados com o valor de R$300,00. Todos os sorteios serão realizados de forma individual.

Eliseu ressaltou que o sorteio acontecerá no dia 03 de janeiro, a partir das 16h00, no Auditório Ariosto da Riva, localizado na CDL Alta Floresta e será aberto para toda a população. Dentre a premiação está uma motocicleta Honda Start 160cc, vales compras, uma TV de 42 polegadas e duas bicicletas. “Tivemos uma aceitação muito boa, tivemos um aumento no volume de negociação com os lojistas, tanto que hoje os consumidores chegam nas empresas solicitando os cupons, então houve uma conscientização também por parte dos consumidores para começarem com o ano com o ‘pé direito’”, disse Eliseu em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.