Após orientação da AMM, Secretaria de Educação de Alta Floresta mantém eleição democrática de diretores

Bruno Felipe / Da Reportagem

A reportagem do Jornal O Diário divulgou recentemente que a Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM) havia orientado todas as Secretarias Municipais de Educação do estado de Mato Grosso sobre as eleições para o cargo de diretor das escolas, com base em recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Para o STF, entende-se que Diretores de escolas são também cargos de confiança/comissionados, sendo o Chefe do Executivo responsável por designa-los.

Com isso, caberia ao Prefeito Asiel Bezerra nomear e dar posse a todos os Diretores das escolas do município. A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Educação e as informações repassadas são de que aguardava-se um parecer jurídico sobre o assunto. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário neste terça-feira, 03, a Secretária de Educação Maria Iunar de Freitas Portão revelou que, em reunião com o Prefeito Asiel Bezerra, foi decidido dar continuidade no processo que já havia sido escolhido, que neste caso é a eleição democrática de diretores e coordenadores. “Então nós vamos até o final com essa decisão democrática da escolha de diretores partir da comunidade escolar e não da nomeação escolhida pelo prefeito”, disse Iunar, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Sendo assim, a votação para a escolha dos novos diretores e coordenadores para o biênio 2020/2021 ocorrerá simultaneamente em todas as escolas municipais no dia 10/12, das 08h00 às 18h00. Poderão votar todos os pais e/ou responsáveis, educadores e também alunos a partir do sexto ano.