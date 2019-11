Somente em Alta Floresta, 330 mil cabeças deverão ser vacinadas durante a 2ª fase da Vacinação contra a Febre Aftosa

Bruno Felipe / Da Reportagem

Desde o dia 01 de novembro, bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses (02 anos) devem ser imunizados na segunda etapa da Vacinação contra a Febre Aftosa. Os produtores devem ficar atentos ao prazo que encerrará no próximo dia 30/11. Mato Grosso conta com o maior rebanho do Brasil: mais de 30 milhões de animais devem ser vacinados. De acordo com o Chefe do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) de Alta Floresta, Anselmo Loose, somente na Regional de Alta Floresta, existe um rebanho total de quase 2,5 Milhões de cabeças e na idade de vacina, são aproximadamente 1,023 Mi, representando 43% do rebanho total. Somente em Alta Floresta, 330 mil cabeças deverão ser vacinadas.

Anselmo lembra que após a imunização do rebanho, o produtor deve fazer a declaração da vacinação com a contagem dos animais por idade e sexo, juntamente da Nota Fiscal da compra das vacinas e apresentar na unidade do Indea até o dia 10 de dezembro. É bom ressaltar que o produtor pode adquirir a vacina somente nas revendas autorizadas. De acordo com o Indea, a multa para quem deixar de vacinar o rebanho dentro do período da campanha é de 1 UPF (Unidade Padrão de Fiscal) por cabeça de gado não vacinado e o produtor que atrasar a comunicação fica impossibilitado de emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) por um período mínimo de 30 dias.

Lembrando que a vacina contra a febre aftosa teve dose reduzida de 5 ml para 2 ml na vacinação de bovinos e bubalinos. Na primeira fase da vacinação, que ocorreu de 01 a 31 de maio deste ano, 100% das propriedades de Alta Floresta cadastradas junto ao Indea vacinaram seus rebanhos. É importante que o produtor fique atento aos cuidados ao realizar a vacinação do rebanho, como comprar vacinas somente de revendas registradas; manter as vacinas na temperatura correta entre 2°C e 8°C; e lembrar que a higiene e a limpeza são fundamentais.

Anselmo ressalta que o produtor pode aproveitar o manejo do rebanho para vacinar as fêmeas com idade de até 03 meses contra a brucelose. A segunda etapa da campanha teve início em 1º de julho e vai até 31 de dezembro. Segundo Anselmo, a vacinação precisa ser feita uma única vez e a comunicação deve ser realizada até o segundo dia útil após o semestre, que neste caso, seguirá até o dia 03 de janeiro.