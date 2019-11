Exposição mostra Arte e Arquitetura em Universidade de Alta Floresta-MT

Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação.

Texto: Profª Geiziana d. D. Nunes da Silva

Uma exposição no saguão de entrada e área de convivência da Uniflor, nos dias 04 e 05 de novembro, apresentou para a comunidade acadêmica a 1º Mostra de Arte e Arquitetura. Foram expostas, telas, quadros, fotografias de obras arquitetônicas nacionais e internacionais, mandalas decorativas, desenhos artísticos, dentre outras obras de autores locais, algumas peças foram confeccionadas pelos próprios acadêmicos. São trabalhos que demonstram os resultados de pesquisas e técnicas desenvolvidas ao longo do semestre.

A atividade é fruto de uma pesquisa realizada para a disciplina de História da Arte I, fazendo elo com a disciplina de História da Arquitetura e a disciplina Expressão e Representação I. A utilização da interdisciplinaridade foi utilizada como ferramenta de flexibilização curricular e a compreensão da realidade, permeando os diversos saberes estudados em sala de aula.

Sob orientação da Docente Mestra Geiziana d. D. Nunes da Silva, os discentes se dividiram em três grupos. Cada grupo teve em conjunto a ideia de pesquisa, e posteriormente realizaram a organização e produção do Evento.

O escopo foi aplicar a prática pedagógica chamada Metodologia Ativa, neste modelo de ensino estimula-se os estudantes a desenvolverem sua autonomia e participação a partir de situações reais e cotidianas. Outro aspecto importante dessa prática é que os estudantes estejam no centro do processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela construção do conhecimento, ou seja estimular os mesmos a fazer, e a pensar no que se faz. Destaca-se ainda o incentivo ao trabalho em equipe, habilidade muito requisitada pelo mercado de trabalho.

Um diferencial da mostra foi a presença do artista plástico Gabriel Leitzke, que nos dois dias de evento esteve presente fazendo uma obra ao vivo (o pássaro uirapuru), para a comunidade acadêmica. Na oportunidade, além de seus desenhos e quadros, foi exposto um par de asas de arara feito com compensado naval e tinta, cada uma com 2,5 metros de comprimento, aproximadamente 5,5 metros de uma ponta a outra, trabalho feito com muita criatividade e horas de dedicação. O par de asas, tornou-se a atração principal do evento, resultando em muitos registros fotográficos pelos que ali passaram.

As demais obras expostas são dos artistas, Jacqueline Deveke (Mandalas decorativas), Gerlando da Silva Barros, e Valdecir Oliveira de Souza (Cobra).

Ao realizar a Mostra oportuniza-se a ampliação do conhecimento acadêmico vinculado a prática e ao mesmo tempo a possibilidade de ampliar os espaços para apreciação da Arte.

Por fim, com o processo de planejamento, organização e execução do evento buscou-se estimular um olhar crítico e sensível, além do aperfeiçoamento do gosto pela arte, explorando as possibilidades de expressão e interpretação da diversidade artística da nossa região, como uma forma de ver, viver, conviver e consumir a arte no espaço acadêmico. Oportunidade ímpar para os demais cursos, principalmente para os futuros profissionais da Arquitetura e Urbanismo.