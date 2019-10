TIRO E QUEDA – 10.10.2019

Esta semana tive uma rápida conversa com a empresária Roseli Rampázio, a conhecida “Rose Tradição”, sobre eleições. Em pauta, a candidatura à prefeito. Naquele momento, era terça-feira, ainda não havia “pipocado” a reportagem que invadiu sites, celulares, tablets e outros meios de propagação de informação em que o presidente da república, eleito pelo PSL, atacava de modo frontal ao PSL, seu partido e o presidente da sigla, o pernambucano Luciano Bivar.

Numa gravação com um seguidor, que é precandidato a alguma coisa no Recife, Bolsonaro manda “esquecer o PSL” e em seguida, diz que Bivar está “queimado”.

O reflexo da reflexão presidencial ao seu seguidor, flagrado e filmado por jornalistas, é que nesta quinta-feira o PSL implodiu e o que mais se viu foi gente analisando como fará para sair do partido, sem correr o risco de perder a vaga que ocupa e migrar para outra sigla.

E qual a implicância desta noticia para Alta Floresta?, arrisco, é o enfraquecimento de todos aqueles que foram para o PSL por causa do Bolsonaro. A Rose, ao meu ver, passa por este processo de enfraquecimento, até porque, numa eventual “sigla nova”, vai que os integrantes velhos não tenham tanta afinidade assim com os que chegarão?

A lição deixada por esta crise dentro do PSL precisa ser captada por todos os outros partidos e eventuais pré-candidatos. Não é hora de trocar nem os pés pelas mãos, quem dirá trocar de partido. Portanto, se você está filiado a uma determinada agremiação e quer sair candidato, fique parado, quando menos pisotear, menos afunda.

Um exemplo está sendo o PR, que no final de semana reuniu várias siglas para apresentarem seus projetos e tentarem alinhavar um futuro que a bem da verdade está “logo ali”, há menos de um ano. No sábado, na residência do presidente do PR, Edinho Paiva, havia ao menos três pré-candidatos a prefeito, o próprio Edinho, o ex-deputado Ademir Brunetto e o jornalista Oliveira Dias, além de muitos pré-candidatos a vereadores.

O número de pré-candidatos a prefeito poderia ser maior, Rose do PSL foi convidada, mas por compromissos assumidos anteriormente não pode ir. Coronel Ribeiro tinha compromissos fora da cidade e o PSDB também foi convidado, mas não compareceu. O interesse destes partidos é montar um arco de aliança para “combater” o PMDB e a máquina administrativa, no intuito de eleger o sucessor do prefeito Asiel Bezerra de Araújo, que trabalha com alguns nomes, dois do próprio partido e outros dois de partidos aliados.

Enfim, há pouco menos de um ano das eleições, há indefinições, há poucas opções, mas não dá para dizer que os políticos estejam parados, pelo contrário, tá todo mundo se movimentando para quem sabe, logo ali, virar a bola da vez daquele que é apontado como o município “bola da vez” da economia. A única dica que deixo é, não é hora de mudar de partido, no máximo, torcer para que o partido não seja implodido.