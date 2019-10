“MATO GROSSO PARA OS MATO-GROSSENSES”: Campanha foi apresentada em Alta Floresta pelo Secretário adjunto de Turismo

———————–

Bruno Felipe

Da Reportagem

———————–

O secretário adjunto de Turismo de Mato Grosso, Jefferson Preza Moreno e sua equipe estiveram ontem (09/10), em Alta Floresta, para discutir diversos assuntos relacionados ao setor, bem como apresentar a campanha “Mato Grosso para os mato-grossenses” que mostra a importância de conhecermos os nossos atrativos naturais. “Nós sabemos a importância do turismo que tem essa região e por isso falamos um pouco do programa ‘Mato Grosso para os Mato-grossenses’ para que possamos fomentar o turismo interno dentro do estado”, explicou Jefferson em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A primeira parada da equipe, formada pelo secretário adjunto Jefferson, pelo interlocutor estadual do Programa de Regionalização do Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Adjunta do Turismo (SEDEC), Diego Augusto Orsini Beserra e o agente técnico Geraldo Donizete Lúcio, foi no ‘Cristalino Lodge’, um dos hotéis de selva mais famosos do mundo.

Logo após, eles fizeram uma breve visita ao gabinete do Prefeito Asiel Bezerra e na oportunidade, Jefferson falou também sobre a importância da regionalização e o papel das instâncias de governança regional do turismo, além do turismo rural, setor que tem crescido exponencialmente. “É uma campanha para mostrar o estado do Mato Grosso para que os mato-grossenses possam conhecer, estamos na floresta amazônica, temos aqui hotel de selva, temos várias pousadas de pesca esportiva e os mato-grossenses não usufruem disso aqui na região de Alta Floresta”, disse Asiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Lembrando que a caravana percorrerá 14 regiões do Mapa do Turismo do Estado, envolvendo cerca de 85 municípios.