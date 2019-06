Alunos da APAE de Alta Floresta conquistaram novamente o primeiro lugar na etapa estadual do Festival ‘Nossa Arte’

Bruno Felipe / Da Reportagem

Os alunos da APAE de Alta Floresta conquistaram o primeiro lugar no Festival Estadual ‘Nossa Arte’, que ocorreu na última quarta-feira (05/06), em Araputanga-MT. De acordo com a pedagoga da APAE, Aline Gabriela, a emoção tomou conta dos nove alunos que ensaiaram vários meses e encenaram uma dança contemporânea. Em abril os alunos já haviam sido premiados com o primeiro lugar no Festival Regional realizado em Nova Guarita. “Foi muita emoção para todos que estavam lá; aquilo ali foi uma festa, eles caíram na emoção, choraram; para eles só de chegar no estadual é uma grande vitória e esse nacional é muito importante só de eles chegarem lá”, disse Aline em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A abertura do IX Festival Estadual Nossa Arte teve Início no período vespertino e contou com apresentações cênicas, visuais, artesanato, artes literárias, artes musicais, danças folclóricas e dança, na qual a APAE de Alta Floresta foi a primeira a se apresentar. A coordenadora pedagógica e responsável pela arte e recreação da APAE, Durcilei de Souza, disse que é a primeira vez que a escola passa para a etapa nacional. “Ensaiamos bastante com eles e eles estavam eufóricos e bem ansiosos para o evento; e você vê que os alunos dão o melhor de si, a gente vê que superam os limites deles, na verdade não tem limites, apenas superação”, disse Durcilei em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Com a conquista, os alunos agora seguem para a etapa nacional que ocorrerá no mês de novembro, em Manaus-AM. Segundo a diretora da APAE, Adriana Moura, apesar de toda a crise financeira que a instituição passa no momento, foi buscado meios para que as crianças conseguissem participar dos eventos. Para a etapa regional, foi tudo mais fácil por conta da distância não ter sido tão grande e devido a utilização de transporte próprio.

Já para a etapa estadual, uma minivan foi alugada através de patrocínio. Para Manaus, Adriana disse que a preocupação aumenta, já que em todas as etapas, as apresentações vão se afunilando e se tornado mais caras. “Estamos pensando em montar um projeto, buscar uma ajuda da comunidade, talvez prefeitura, câmara, porque para o festival a inscrição por pessoa é em torno de R$550, nós estamos em onze pessoas, então só aí fechamos R$5.500; a gente está contando com colaboração dos pais que contribuem, estamos pensando no melhor agora, melhorar a música, o figurino, melhorar a coreografia, pois as coisas vão afunilando e no nacional as coisas são mais rígidas; já que fomos escolhidos o primeiro vamos tentar ser os melhores de novo”, disse Adriana para o Jornal O Diário. Os alunos receberam medalhas e um troféu por ter conquistado o primeiro lugar do festival.