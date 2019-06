Polícia investiga acidente fatal que vitimou um casal na MT-208

Bruno Felipe / Da Reportagem

Dois jovens acabaram perdendo a vida após se envolverem em um trágico acidente na MT-208, próximo ao Ramal do Mogno. As primeiras informações dão conta de que o rapaz e a moça, de 20 e 21 anos, são do município de Carlinda e estavam em uma motocicleta Bros vindo para Alta Floresta, momento em que teriam batido em um caminhão que estava parado nas margens da rodovia.

De acordo com o Tenente CB Augusto, os militares da 7ª Cia do Corpo de Bombeiros Militar foram acionados por volta das 18h45 e ao chegarem no local, se depararam com os jovens caídos ao solo já sem vida, por conta disso, de imediato a Polícia Civil e Polícia de Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para as providências cabíveis.

A reportagem do Jornal O Diário apurou que o casal estaria seguindo para o município de Alta Floresta para irem a faculdade, mas no meio do caminho sofreram o choque. A real causa do acidente passa a ser apurada pela Polícia Civil.

O Ten. Augusto ressaltou que em casos de mortes evidentes, os Bombeiros fazem apenas o isolamento e sinalização do local, uma vez que os corpos não podem ser retirados sem antes realizar a perícia técnica para levantar as reais causas das mortes. A reportagem tentou conversar com o Delegado de Polícia Civil Carlos Francisco para maiores informações e esclarecimentos, porém, até o fechamento desta edição não conseguimos contato.