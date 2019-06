Novos uniformes, equipamentos e viaturas foram entregues para o 9º Comando Regional da Polícia Militar de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foram entregues na tarde desta quarta-feira (05/06), alguns materiais, uniformes e três novíssimas viaturas para o 9º Comando Regional da Polícia Militar de Alta Floresta. As viaturas foram entregues para os municípios de Nova Monte Verde, Apiacás e Nova Bandeirantes que estavam com desfalque de veículos para a ação dos militares, sendo que as viaturas foram adquiridas através de recursos do próprio Governo do Estado. “Diminuiu um pouco a dificuldade, mas agora a Polícia Militar vai continuar trabalhando para que possamos manter esse serviço 24 horas com as viaturas; é de extrema importância essa vinda dessas viaturas para cá, estamos aguardando que virão mais nos próximos meses, inclusive para a Força Tática, vamos aguardar, mas vamos continuar com o trabalho para que a população não sofra”, disse o comandante do IX Comando Regional da PM, Tenente Coronel Arruda, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Já os materiais e os uniformes, foram adquiridos através de um projeto firmado entre Rotary Clube de Alta Floresta e Ministério Público do Trabalho, e foram doados para os militares de Alta Floresta. Dentre os materiais adquiridos estão uma bomba pulverizadora, uma roçadeira, 40 fardas camufladas para o Pelotão da Força Tática e 14 fardas para o Policiamento Ordinário. O valor total dos materiais está orçado em R$10.265,27. O dinheiro é oriundo das ações promovidas pela Justiça do Trabalho que recebe multas de empresas por descumprimentos de leis trabalhistas. “Surgindo essa verba, costumamos destinar para os projetos inscritos; a gente faz uma triagem desses projetos e aqueles que tem um alcance social efetivo para aquela comunidade é comtemplado”, explicou Ludmila Pereira Araújo, Procuradora do Trabalho, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Os valores foram depositados na conta da Associação dos Policiais Militares do Nortão (ASPMN) que efetuou os pagamentos junto as empresas que apresentaram melhor proposta de orçamento durante a confecção do projeto. “Isso aqui hoje seria um dever do governo, mas Infelizmente hoje o nosso governo nos deixa muito a desejar; é uma vergonha para o nosso governo, mas o Rotary está sempre aí para ajudar essas entidades. É uma segurança a mais para estes três municípios que receberam essas viaturas, dando um atendimento melhor a população que tanto merece”, disse o presidente do Rotary Clube Alta Floresta, Manoel Estevez, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.