TIRO E QUEDA – 04.06.2019

Um erro, aliás, mais um erro do governo. Profissionais da educação que não aderiram à greve estão recebendo cortes em seu holerite.

Não bastasse o governador Mauro Mendes cumprir o que prometeu: “cortar pontos daqueles dos profissionais que aderiram à greve”, agora, os professores de Barra do Garças, que estão trabalhando regularmente, informaram que receberam o holerite referente ao mês de maio com quatro dias de trabalhos descontados, como justificativa, “greve e faltas injustificadas”.

Resta agora saber como o “corte do ponto” vai influenciar no movimento paredista, se os que aderiram vão ter “pulso firme” e continuar o movimento e os que não aderiram, mas tiveram o desconto, se vão continuar trabalhando, mesmo sendo punidos, eis uma equação difícil de solucionar, poderíamos até chamar um professor para ajudar, mas sabe como é…

O velório dos seis brasileiros encontrados mortos por intoxicação de gás em um apartamento no Chile está programado para ocorrer hoje, terça-feira, a partir das 8h30 (horário de Brasília) e será aberto ao público no ginásio de esportes da Universidade do Vale do Itajaí (Univalli), em Biguaçu, na Grande Florianópolis (SC). O enterro será realizado às 16h, no Cemitério de São Miguel, na mesma cidade. Na sexta-feira (31), foi divulgado um laudo emitido pelas autoridades chilenas com a causa das mortes por intoxicação por monóxido de carbono, segundo informou o advogado da família, Mirivaldo Campos. A família foi encontrada morta no dia 22 de maio. Eles haviam viajado para o Chile para comemorar o aniversário de uma das vítimas, uma adolescente de 15 anos.

O que liga o caso à Alta Floresta é o triste fato de que uma das vítimas é altaflorestense, Adriane Padilha Kruger morava em Hortolândia com o esposo Jonathas Kruger Muniz, 30 anos, que também morreu. Adriane era formada em engenharia civil e uma semana antes esteve em Alta Floresta na companhia de familiares cuidando de negócios imobiliários do pai que mora em nossa cidade. Esta é uma nota muito triste, mas que precisa ser colocada no sentido de servir de alerta e ampliar ainda mais este sentimento de alerta já que ainda não se saber e só as apurações da polícia chilena vão poder confirmar ou não, se houve negligência no atendimento à família brasileira.