E A UPA? Construção da unidade só será retomada após mudança na legislação

Bruno Felipe / Da Reportagem

O que era para se tornar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) acabou se tornando uma grande novela e a atriz principal encontra-se ‘abandonada’. Instalada próximo a 7ª Cia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta, a nova unidade de saúde que pretendia ser uma UPA e atender moradores de Alta Floresta e região ainda não foi concluída e as estruturas estão a “Deus dará”, já que até peças de roupas íntimas foram encontradas em seu interior.

Mas, um novo capítulo pretende mudar o rumo desta história já que recentemente, em reunião entre os gestores do Consórcio do Alto Tapajós, ficou definido que a obra seria retomada, mas que não mais se tornaria uma UPA regional, mas sim uma espécie de Unidade de Assistência 24 horas.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde Marcelo Costa, uma portaria do Ministério da Saúde foi aberta para a readequação do espaço, porém, existe a demora nos transmitis devido à alta complexidade da mudança de legislação, por conta disso a obra continua paralisada.

“Como nós não estamos já em funcionamento, não tem financiamento para tal finalidade, estamos alterando esse projeto da organização do prédio e mandando a documentação para o Ministério da Saúde para ser homologada”, disse Marcelo em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. A partir dessa homologação (que ainda não tem prazo definido), a obra será retomada para que seja enfim concluída e, no capítulo final: inaugurada.