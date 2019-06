Diretor da Secretaria de Trânsito agradece comunidade pela aceitação da Campanha ‘Maio Amarelo’ que encerra-se hoje em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Após 30 dias de informações sobre o trânsito e abordagens orientativas, a Secretaria Municipal de Trânsito de Alta Floresta, sob o comando do diretor Messias Araújo, encerra hoje (31/05) a campanha Maio Amarelo. O movimento ‘Maio Amarelo’ tem como missão chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Durante a campanha em Alta Floresta, alguns veículos foram expostos em pontos estratégicos para as pessoas entenderem a gravidade de um acidente de trânsito. Além disso, diversas panfletagens foram realizadas nas principais avenidas do município, onde com a parceria com a Secretaria de Saúde, os funcionários entregaram panfletos orientativos e explicativos sobre a campanha.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Messias disse que ficou muito agradecido com a recepção da comunidade para com a campanha e ressaltou que apesar do fim do mês de maio, a educação para o trânsito ocorrerá durante todo o ano. “A secretaria fica muito agradecida na questão da aceitação da população, ela nos ouviu, a gente vê que está sendo mais educada no trânsito e é muito gratificante saber que quando vamos para a rua a população nos recebe e faz valer a pena a gente participar de uma campanha desta”, disse ele.

No próximo mês a secretaria irá focar na educação das ciclofaixas que estão sendo implantadas na avenida Ariosto e Ludovico da Riva. Messias disse que ainda faltam alguns detalhes para a conclusão das faixas, sendo que as sinalizações verticais (placas) já se encontram na secretaria aguardando a regulação para posteriormente serem fixadas. Lembrando que recentemente a secretaria adquiriu um radar móvel que já está sendo utilizado nas fiscalizações por parte dos Agentes de Trânsito. Segundo Messias, os primeiros dias de trabalho foram intensificados com o treinamento dos agentes, bem como o cadastro de pontos estratégicos através de GPS, pontos estes onde alguns condutores insistem em andar em alta velocidade.