Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada por tempo indeterminado; Alta Floresta já atingiu 70% de cobertura vacinal

Bruno Felipe / Da Reportagem

A 21ª Campanha de Vacinação contra a Gripe, prevista para se encerrar no próximo dia 31, foi prorrogada em todo o estado de Mato Grosso, porém, o Ministério da Saúde ainda não informou por quanto tempo a campanha permanecerá ativa. A vacinação teve início no dia 10 de abril e em Alta Floresta, das 12.857 pessoas a serem vacinadas cerca de 70% já foram imunizadas. De acordo com a técnica de enfermagem da Vigilância Epidemiológica de Alta Floresta, Ozimar Moro, o percentual pode ser ainda maior, uma vez que os dados demoram cair no sistema.

A campanha é destinada inicialmente apenas para grupos prioritários que são os casos das crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, professores, idosos, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de pessoas portadoras de doenças cônicas não transmissíveis como asma, hipertensão arterial pulmonar, hepatites crônicas, etc. Segundo a enfermeira técnica, após a imunização de todos os grupos, a vacinação será liberada para a população em geral. A vacina trivalente ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para os grupos específicos protegerá contra os vírus H1N1, o H3N2 e o influenza do tipo B Victoria.

O vírus influenza pode se manifestar por meio de diversos sintomas, como dor de cabeça, dor no corpo, febre acima de 38º graus, tosse seca e persistente, congestão nasal, dor de garganta, fadiga e fraqueza. As pessoas que se contagiarem com o vírus, mas que já tiverem sido vacinadas evitarão complicações e até óbitos. Ozimar ressaltou que neste ano não houve nenhuma morte causada pelo vírus da gripe em Alta Floresta. Para receber a dose da vacina, basta apenas comparecer a um posto de saúde com o cartão de vacinação em mãos. Para quem perdeu o cartão de vacinação, a orientação é para procurar o posto de saúde onde recebeu as vacinas para resgatar o histórico de vacinação e fazer a segunda via. Ozimar, que é responsável pela distribuição das vacinas nas Unidades de Saúde em Alta Floresta, afirmou que o estoque das vacinas está garantido, sendo que até a última contagem, mais de 8.850 doses já haviam sido aplicadas no município.