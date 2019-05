2º Etapa do circuito mato-grossense de MotoCross será realizado no próximo fim de semana em prol a APAE de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Alta Floresta juntamente com a Tean Alta Floresta, realizará nos dias 18 e 19 de maio a 2º Etapa do circuito mato-grossense de MotoCross 2019 com a presença dos melhores pilotos do estado. O evento acontecerá no Moto Clube de Alta Floresta, localizado na MT-208. Segundo os organizadores, a entrada será de R$20 por pessoa e o estacionamento será gratuito.

Haverá vendas de bebidas e alimentos, sendo que todo recurso arrecado será revertido para a APAE de Alta Floresta. Todos os profissionais da instituição estarão trabalhando no dia do evento, tanto na bilheteria como na parte dos alimentos. Para os competidores, haverá premiação com troféus e dinheiro. O evento é supervisionado pela Limmt (Liga Independente de Motociclismo do Estado de Mato Grosso) que sempre realiza, promove, organiza e supervisiona o Circuito Mato Grossense de Motocross, sendo este o campeonato de motocross mais disputado e valorizado do Estado de Mato Grosso.

De acordo com a diretora da APAE, Adriana Moura, o evento vem de encontro com as eventuais necessidades que a escola vem passando nos últimos dias. Como já anunciado no Jornal O Diário, o Governo ainda não liberou recursos dos repasses para as APAE’S do estado e com isso, os funcionários estão há mais de cinco meses sem receber. Sobre esta situação, Adriana disse que o convênio foi inserido no sistema, porém, aguarda-se ainda análise por parte do Governo. É certo dizer que caso o problema não se resolva, a unidade corre o risco de fechar as portas. Mas para isso não acontecer, eventos como este estão sendo realizados para a captação de recursos. “Fica o convite para todas as pessoas participarem do evento, a nossa cidade quase não tem esse tipo de evento, então vai ser bem bacana; é um evento que a gente quer que aconteça com muita segurança”, salientou Adriana em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.