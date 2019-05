TAXI X APLICATIVO: Sindicato dos Taxistas de Alta Floresta cobra medidas para a regularização de transportes por aplicativos que já estão atuando no município há cerca de dois meses

Bruno Felipe / Da Reportagem

Após muitas discussões e rumores, o transporte de passageiros por aplicativo já é realidade em Alta Floresta. Apesar da controvérsia em cima do novo sistema, a reportagem do Jornal O Diário apurou que existem duas empresas que já estão realizando os transportes através de aplicativo há cerca de 60 dias. Procuramos a Prefeitura Municipal de Alta Floresta para saber se as empresas estão trabalhando de forma regular no município e através do Departamento Jurídico, fomos informados que um parecer foi expedido pelo próprio departamento para a regulação dos novos sistemas. O parecer foi enviado para o setor de cadastro da prefeitura e também para o Conselho Municipal de Trânsito. Em reunião, os membros do conselho não autorizaram o serviço, alegando que as empresas sequer procuraram a prefeitura para se regularizar e que elas não tinham procedência.

Ocorre que, na semana passada o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, declarar inconstitucionais leis que proíbem o uso de carros particulares no transporte remunerado de pessoas. Na prática, a decisão libera o uso de aplicativos como o Uber em todo o país. A decisão foi tomada pelos ministros durante a análise da validade de leis de Fortaleza (CE) e de São Paulo (SP) que tentavam restringir os aplicativos. A decisão revoltou a classe dos taxistas do município de Alta Floresta, uma vez que o serviço poderia prejudicar os atendimentos que os taxistas já realizam há vários anos no município.

A reportagem conversou com o presidente do Sindicato dos Taxistas Ademir Cordeiro o qual informou que assim que a decisão do STF foi divulgada, uma reunião foi marcada e realizada na última sexta-feira (10/05), para discutir ações, medidas e alavancar ideias para que os taxistas do município possam se remodelar. Ele ressaltou que há cerca de dois anos houve a ideia de implantar um aplicativo para os próprios taxistas, porem, na época a maioria achou que não havia necessidade. Ademir disse que levará novamente esta ideia junto a classe, uma vez que no estado de Mato Grosso já existe um aplicativo apenas para os taxistas e caso a maioria aceite, a ideia é de que os taxistas de Alta Floresta também participem do novo sistema. Ele salientou que caso for aceito, não irão trabalhar com os mesmos preços das atuais empresas de transporte por aplicativo, porém, a tabela de preços do taxi será reformulada. Lembrando que os ministros do STF ainda devem definir o limite da atuação dos municípios na regulamentação do tema, o que deve acontecer nos próximos dias. Ademir disse que não aconselha a população a usar esse tipo de transporte no município até que a regulamentação de fato ocorra.