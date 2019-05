TIRO E QUEDA – 09.05.2019

Ontem a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso anunciou os delegados Rafael Mendes Scatolon, Luciana Batista Canaverde e Jannira Laranjeira Siqueira Campos, como responsáveis por conduzir os inquéritos policiais que apuram interceptações telefônicas ilegais no Estado de Mato Grosso que envolvem diversas autoridades, dentre elas magistrados e promotores. Os três foram definidos na semana passada pela Diretoria Geral da Polícia Civil e seus nomes foram formalmente oficializados ao desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando Perri, e também ao juiz Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, da Sétima Vara Criminal do TJ, nesta terça-feira (07).

Os delegados devem iniciar os trabalhos a partir da semana que vem em uma sala no Complexo Jurídico do Tribunal de Justiça, localizado na Miranda Reis, em Cuiabá. As três autoridades policiais irão desenvolver as investigações juntamente com cinco investigadores, sendo ainda mais dois analistas de inteligência, e dois escrivães de polícia.

A “Grampolândia Pantaneira” foi um dos maiores escândalos do Governo Pedro Taques, transformou-se em matéria principal do Fantástico e dos principais órgãos de imprensa do Brasil, atraiu a atenção de “todo mundo” e custou, há quem diga, até mesmo a reeleição do Governador, até então, paladino da Justiça. O principal alvo, que inclusive chegou a ser preso, era seu primo, Paulo Taques, que ocupava cargo de Secretário chefe da Casa Civil.

Dentre os nomes de pessoas que foram grampeadas estão o Jornalista José Marcondes (Muvuca) e a deputada estadual Janaina Riva. O objetivo, segundo as primeiras apurações, era monitorar os adversários políticos do Governo. Há pessoas de Alta Floresta que também foram ilegalmente monitoradas pelo esquema da grampolandia.

Maio amarelo

Começa hoje a campanha Maio amarelo, que visa a prevenção de acidentes de trânsito. A campanha é uma iniciativa da Prefeitura municipal, sob a responsabilidade da Secretaria de Transito em parceria e da Secretaria de Saúde. Na prática, é quem mais sofre com as consequências dos acidentes de transito que ou gera morte, ou gera a necessidade de tratamentos de saúde às vezes caríssimo, sofrendo assim a vítima, a família da vítima, como também a sociedade, já que o recurso que se gasta nos tratamentos dos traumatismos causados pelos acidentes, em geral, poderia ser gasto de forma preventiva em diversas outras áreas.

Para alertar a população, bem na área central, na avenida Ariosto da Riva, próximo ao Copom – Central de Operações da Polícia Militar, foi estrategicamente colocado um veículo que recentemente passou por um acidente. A imagem é impactante. Trata-se de uma camioneta, destas que são anunciadas nas propagandas como “altamente seguras”, mas que, envolvidas em acidente, não deixa dúvida do risco que uma direção perigosa pode trazer, nem o carro com maior estabilidade que existe no mercado está isento de uma hora ou outra se envolver em acidentes, nem os “trocentos” airbags e outros itens de segurança parecem ser capazes de evitar dissabores à quem passar por um acidente.

Portanto, o maior amarelo é uma oportunidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, das consequências e da necessidade de cada um se policiar.