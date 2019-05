Procon de Alta Floresta orienta consumidores na hora de comprar o presente ideal para as mamães

Bruno Felipe / Da Reportagem

No próximo domingo (12/05) será celebrado o Dia das Mães e o comércio, desde o último mês, está aquecido para receber os filhos, netos e quem mais pretender presentear as mamães. Em Alta Floresta, muitas lojas de roupas e confecções estão oferecendo uma gama de ofertas e promoções para que todos garantam o presente ideal. Em uma loja de cama, mesa e banho, localizada no Setor A, por exemplo, os descontos nas compras à vista chegam de 50 a até 60% e parcelamento em até 12X no cartão. Além disso, algumas floriculturas estão oferecendo de 10 a 20% de descontos nos de arranjo de flores. Mas é sempre bom estar atento na hora de fazer suas compras.

O Procon de Alta Floresta alerta aos consumidores, principalmente nos últimos dias que antecedem a data comemorativa, para que verifiquem bem os preços e analisem as promoções averiguando se determinado produto realmente está na promoção, evitando assim maiores transtornos.

O coordenador do Procon de Alta Floresta Celço Ferreira, orienta aos consumidores que exijam a nota fiscal no ato da compra, pois toda loja possui políticas de trocas de produtos e caso o consumidor não tenha a nota, não poderá fazer a troca. Celço disse que é de suma importância que os consumidores fiquem atentos quanto a questão dos pagamentos com cartão de crédito, pois existe uma taxa mínima que é cobrada por lei, porém, não pode ser abusiva. Nos últimos dias, os fiscais do Procon realizaram de forma aleatória algumas vistorias nos comércios locais como mercados e lojas e segundo Celço, é perceptível que os empresários estão cumprindo à risca o que é exigido pela lei como expor as formas de pagamento e também em relação a validade de certos produtos, principalmente de gêneros alimentícios.

O Dia das Mães é comemorado em todo segundo domingo de maio desde 1914. A história dessa data está relacionada com a figura da jovem Anne Jarvis que perdeu sua mãe em maio de 1905, na cidade de Grafton, EUA. Com a morte da mãe, Anna, diante do sofrimento e da dor que sentiu, decidiu organizar com a ajuda de outras moças um dia especial para homenagear todas as mães e para ensinar as crianças a importância da figura materna. No Brasil, somente em 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, que o Dia das Mães passou a ser celebrado segundo o molde dos Estados Unidos, isto é, em todo segundo domingo do mês de maio.