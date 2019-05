Ciclofaixas serão implementadas nas principais avenidas de Alta Floresta; pintura inicia hoje, afirmou assessoria

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Trânsito está implementando em Alta Floresta ciclofaixas nas duas principais avenidas do município, Ariosto e Ludovico da Riva. A pintura estava prevista para ser iniciada ainda na data de ontem (09/05), porém, segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Alta Floresta, o projeto foi refeito devido as faixas ocuparem pouco espaço na pista. Porém, as expectativas são de que a pintura inicie ainda hoje pela manhã.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, o Diretor de Trânsito Messias Araújo, disse que as ciclofaixas são um pedido do Prefeito Asiel Bezerra para atender os ciclistas do município dando assim maior segurança e mobilidade urbana. As tintas foram adquiridas com recursos próprios e segundo Messias, a pintura segue os padrões do DENATRAM (Departamento Nacional de Trânsito). Mas atenção: quando prontas, as ciclofaixas irão funcionar somente das 20h00 até as 22h00 durante a semana (de segunda a sexta-feira), nos sábados das 13h00 até as 22h00 e aos domingos será liberada durante todo o dia.

No projeto inicial as ciclofaixas seriam pintadas na cor vermelha com as bordas amarelas e teriam 1,5m de largura de acordo com a resolução de DENATRAM. Com a mudança, apenas a largura será estendida para dar maior segurança aos ciclistas. Na semana passada, as pistas de rolamento que receberão as faixas vermelhas foram lavadas com jatos de água com o auxílio do caminhão da Brigada Municipal. Lembrando que as novas ciclofaixas vem de encontro com a realização da campanha ‘Maio Amarelo’ que tem como principal objetivo prevenir acidentes no trânsito.